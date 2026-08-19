आलू की टिक्की और कचौड़ी का बढ़ाएं बिजनेस, 3 लाख का लोन देगी सरकार; फिरोजाबाद ODOC में करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना में चयनित शहर के प्रमुख व्यंजन कचौड़ी और आलू की टिक्की के कारोबार को देगी। उद्योग विभाग द्वारा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक कारोबारियों को तीन-तीन लाख का बैंकों की मदद से ऋण दिलाया जाएगा। ओडीओसी योजना में दुकानों और ठेलों बनने वाली कचौड़ी और आलू की टिक्की का चयन हुआ है।

ओडीओसी में 11 इकाइयों को अनुदान देने का मिला लक्ष्य उपायुक्त उद्योग संध्या ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में फिरोजाबाद में 11 इकाइयों को तीन-तीन लाख अनुदान देने के लिए कुल 33 लाख का बजट आरक्षित किया गया है। इसमें अपना कारोबार को बढ़ाने अथवा नया कार्य शुरू करने इच्छुक कारोबारी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।