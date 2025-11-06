पहले मुनादी कराई फिर 34 लाख की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर के खिलाफ फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मक्कखनपुर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत गिरोह के सरगना की तीन संपत्तियां कुर्क की है। बुधवार को सीओ शिकोहाबाद और प्रशासन की टीम ने अलग-अलग स्थित दो प्लाट और मकान को कुर्क किया। पुलिस ने संपत्ति के जब्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मक्खनपुर पुलिस ने बुधवार दोपहर की कार्रवाई, पत्नी के नाम पर आरोपित ने खरीदी थी संपत्तियां

सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रमोद कुमार निवासी नगला बड़ा मिर्जा थाना रामगढ़ शातिर बदमाश है। वह गिरोह बनाकर चोरी, छिनैती, मारपीट, लूट जैसी घटना करके धन अर्जित करता था। इस पर उसके विरुद्ध शिकोहाबाद थाने में गैंग्स्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना मक्खनपुर पुलिस कर रही है। जांच के दौरान पता चला है कि गिरोह बनाकर अपराध करके अवैध धन अर्जित करता है।