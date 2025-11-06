पहले मुनादी कराई फिर 34 लाख की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर के खिलाफ फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई
मक्खनपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना प्रमोद कुमार की 34.25 लाख रुपये की तीन संपत्तियां कुर्क कीं। यह संपत्तियां उसकी पत्नी के नाम पर थीं। प्रमोद पर चोरी, लूट, मारपीट और दहेज हत्या जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। जब्तीकरण से पहले इलाके में मुनादी भी कराई गई।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मक्कखनपुर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत गिरोह के सरगना की तीन संपत्तियां कुर्क की है। बुधवार को सीओ शिकोहाबाद और प्रशासन की टीम ने अलग-अलग स्थित दो प्लाट और मकान को कुर्क किया। पुलिस ने संपत्ति के जब्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है।
मक्खनपुर पुलिस ने बुधवार दोपहर की कार्रवाई, पत्नी के नाम पर आरोपित ने खरीदी थी संपत्तियां
सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रमोद कुमार निवासी नगला बड़ा मिर्जा थाना रामगढ़ शातिर बदमाश है। वह गिरोह बनाकर चोरी, छिनैती, मारपीट, लूट जैसी घटना करके धन अर्जित करता था। इस पर उसके विरुद्ध शिकोहाबाद थाने में गैंग्स्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना मक्खनपुर पुलिस कर रही है। जांच के दौरान पता चला है कि गिरोह बनाकर अपराध करके अवैध धन अर्जित करता है।
नौ मामले हैं दर्ज
उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में मारपीट, छिनैती, दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में नौ मामले दर्ज हैं। बुधवार को उसकी दीदामई में आवासीय प्लाट, रैपुरा में प्लाट और बुढरई में अर्द्धनिर्मित मकान को कुर्क कर जब्त किया गया। जिसकी कुल कीमत 34.25 लाख रुपये है। तीनों संपत्ति उसकी पत्नी के नाम पर थी। थानाध्यक्ष चमन शर्मा ने बताया कि जब्तीकरण की कार्रवाई से पूर्व क्षेत्र मुनादी कराई गई है। आरोपित वर्तमान में जेल से बाहर है।
