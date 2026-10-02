फिरोजाबाद में महिला की संदिग्ध मौत: घर में गोली लगने से हुई मृत्यु, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जसराना के गांव अकबरपुर में गुरुवार रात सनसनीखेज वारदात हुई। घर में मौजूद महिला ने तमंचे से खुद को सिर में गोली मार ली। इससे मौके पर ही मृत्यु हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर स्वजन की नींद खुल गई। कमरे में महिला का खून से लथपथ शव देखकर चीख पुकार मच गई।पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है।

गांव अकबरपुर निवासी 35 वर्षीय सुशीला देवी ने गुरुवार रात एक बजे घर में सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर स्वजन की आंख खुली तो महिला का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। महिला के बेटे ध्रुव कुमार यादव ने 112 पर काल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।