फिरोजाबाद: चोरी के शक में पति पुलिस हिरासत में, पत्नी ने तोड़ा प्रसव के बाद दम

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव लाभोआ में परचून की दुकान में हुई चोरी के मामले में पूछताछ के लिए युवक को हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ गई। उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई।

घटना से आक्रोशित स्वजन ने पुलिस पर युवक को बिना प्राथमिकी दर्ज किए जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचकर विरोध जताया। गांव लाभोआ में दो दिन पहले परचून की दुकान में चोरी की घटना हुई थी। आरोप है कि पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए रविवार रात करीब 12 बजे गांव के गौरव समेत दो लोगों को हिरासत में लिया था।

इसी दौरान गौरव की गर्भवती पत्नी अंजली की हालत बिगड़ गई। स्वजन उसे प्रसव के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन महिला की मृत्यु हो गई।