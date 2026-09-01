फिरोजाबाद में स्वाइन फ्लू से संक्रमित बुजुर्ग ने तोड़ा दम, बनाया गया अलग से वार्ड

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्वाइन फ्लू से संक्रमित वृद्ध की सोमवार देर रात उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उन्हें रविवार रात सरकारी अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती कराया गया था। सोमवार रात स्वजन उन्हें प्राइवेट ट्रामा सेंटर ले गए थे।

शहर के गंज मुहल्ला निवासी 69 वर्षीय व्यापारी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। डाक्टर के अनुसार उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। एक सप्ताह से उनका जयपुर के निजी हास्पिटल में उपचार चल रहा था। रविवार को स्वजन उन्हें घर ले आए। हालत बिगड़ने पर रविवार रात नौ बजे उन्हें सरकारी ट्रामा सेंटर लगाया गया।

स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर डाक्टर ने सतर्कता बरतते हुए जांच की। शुरुआती जांच में वह स्वाइन फ्लू पाजिटिव पाए गए। आनन-फानन में उन्हें पहले से तैयार स्वाइन फ्लू वार्ड में शिफ्ट किया गया। सोमवार रात स्वजन उन्हें प्राइवेट ट्रामा सेंटर ले गए। जहां कुछ घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई।