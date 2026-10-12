चीनी ने फिर मारी छलांग, फुटकर बाजार में बढ़ गया 10 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रक्षाबंधन पर 70 रुपये किलो तक बिकी चीनी पिछले माह 55 रुपये किलो पर आ गई थी। इससे दुकानदारों के साथ आमजन ने भी राहत महसूस की थी। नवरात्र की शुरूआत और दिपावली से पहले एक बार फिर चीनी के भाव बढ़ गए हैं। थोक बाजार में चीनी 61 तो फुटकर बाजार में 65 रुपये किलो रुपये तक में बिक रही है। इससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है।

दुकानदार आवक में कमी को इसका कारण बता रहे हैं। हालांकि वे इसका कोई ठोस और स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं। अगस्त में चीनी के दाम 44 से बढ़कर 70 रुपये किलो पर पहुंच गए थे। इसका कारण कोटा कम होने और गन्ने की खेप एथानोल बनाने के लिए प्रयोग में भेजना बताया गया था। त्योहार गुजरने के बाद चीनी के भाव में राहत मिली थी। चार दिन पूर्व से भाव में फिर से तेजी आ गई है।

थोक और फुटकर बाजार में तीन से चार रुपये के अंतर से चीनी की बिक्री की जा रही है। चीनी के बढ़ती दामों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर घरों की रसोई के साथ-साथ मिठाई, चाय-नाश्ता और अन्य खाद्य कारोबार पर भी पड़ रहा है।



