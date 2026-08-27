फिरोजाबाद: रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से लौटी युवती का ऑटो में मिला शव, दुष्कर्म की आशंका

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए गुरुग्राम से घर पहुंची युवती का शिकोहाबाद में रेलवे स्टेशन के पास ऑटो में शव मिला। युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई है। पुलिस उसके पुरुष मित्र की तलाश में जुटी है।

नसीरपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती गुरुग्राम में रहकर नौकरी करती थी। रक्षाबंधन पर वह बुधवार को घर आई थी। शाम को युवती ने अपनी सहेली को फोन किया। इसके बाद वह उससे मिलने के लिए घर से चली गई। रात में युवती जब घर नहीं लौटी तो स्वजन ने उसकी तलाश की। गुरुवार सुबह छह बजे पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास ऑटो में युवती के बदहवास हालत में पड़े होने की सूचना मिली।