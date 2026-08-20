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प्राइमरी स्कूलों में 'नौनिहाल फूड कोर्ट', फिरोजाबाद में हरियाली और सफाई के बीच परोसा जाएगा मिड डे मील

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 01:31 PM (GMT+05:30)

फिरोजाबाद के 1824 परिषदीय विद्यालयों में नौनिहाल फूड कोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को स्वच्छ वातावरण में मध्यान्ह भोजन मिल सके। 600 से अधिक स्कूलों में यह कार्य पूरा हो चुका है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

फिरोजाबाद में रसीदपुर के प्राथमिक स्कूल में बनवाया गया नौनिहाल फूड कोर्ट।

फिरोजाबाद में रसीदपुर के प्राथमिक स्कूल में बनवाया गया नौनिहाल फूड कोर्ट।

कार्तिकेय नाथ द्विवेदी, फिरोजाबाद। जिले के 1824 परिषदीय विद्यालयों में अब नौनिहालों को मध्यान्ह भोजन फूड कोर्ट में परोसा जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय (डीपीआरओ) द्वारा चरणबद्ध तरीके से फूड कोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। इससे छात्र-छात्राएं स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में मध्यान्ह भोजन कर सकेंगे। इससे स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चों की विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

तत्कालीन डीएम रमेश रंजन के द्वारा शिक्षा और पोषण को लेकर इसके निर्माण के बारे में निर्देश दिए गए थे। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि सभी परिषदीय विद्यालयों में नौनिहाल फूड कोर्ट की स्थापना का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विद्यालयों की दशा और दिशा में सुधार होगा।

600 से अधिक विद्यालयों में कार्य पूरा हो गया है। बाकी में कराया जा रहा है। जिन स्कूलों में पर्याप्त कमरे है , वहां उसके अंदर और जहां पर्याप्त कमरे नहीं हैं, वहां बाहर इसका निर्माण कराया जा रहा है। फूड कोर्ट में पत्थर और संगमरमर के बेंच और मेज बनवाए जा रहे हैं। एक साथ बैठकर कम से कम 25 बच्चे भोजन कर सकते हैं

एक स्कूल में फूड कोर्ट के निर्माण में 75 हजार का बजट खर्च किया जा रहा है। बीएसए ने बताया कि इस व्यवस्था से छात्र-छात्राओं में अनुशासन, स्वच्छता और विद्यालय के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी।