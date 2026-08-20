प्राइमरी स्कूलों में 'नौनिहाल फूड कोर्ट', फिरोजाबाद में हरियाली और सफाई के बीच परोसा जाएगा मिड डे मील

कार्तिकेय नाथ द्विवेदी, फिरोजाबाद। जिले के 1824 परिषदीय विद्यालयों में अब नौनिहालों को मध्यान्ह भोजन फूड कोर्ट में परोसा जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय (डीपीआरओ) द्वारा चरणबद्ध तरीके से फूड कोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। इससे छात्र-छात्राएं स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में मध्यान्ह भोजन कर सकेंगे। इससे स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चों की विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

तत्कालीन डीएम रमेश रंजन के द्वारा शिक्षा और पोषण को लेकर इसके निर्माण के बारे में निर्देश दिए गए थे। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि सभी परिषदीय विद्यालयों में नौनिहाल फूड कोर्ट की स्थापना का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विद्यालयों की दशा और दिशा में सुधार होगा।

600 से अधिक विद्यालयों में कार्य पूरा हो गया है। बाकी में कराया जा रहा है। जिन स्कूलों में पर्याप्त कमरे है , वहां उसके अंदर और जहां पर्याप्त कमरे नहीं हैं, वहां बाहर इसका निर्माण कराया जा रहा है। फूड कोर्ट में पत्थर और संगमरमर के बेंच और मेज बनवाए जा रहे हैं। एक साथ बैठकर कम से कम 25 बच्चे भोजन कर सकते हैं।