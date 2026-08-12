चढ़ावा के बाद अब झंडा घोटाला, फिरोजाबाद में सपाइयों ने किया जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर-घर वितरण के लिए डूडा द्वारा सोमवार को नगर निगम में फटे और पुराने तिरंगे झंडे भेजे गए थे। भाजपा पार्षद द्वारा हंगामा करने के बाद 25 हजार झंडे वापस कर दिए गए। सपा ने इसे मुद्दा बना लिया है और श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जोड़ते हुए बुधवार दोपहर एक बजे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।

इस दौरान चंदा घोटाला, झंडा घोटाला नहीं चलेगा के नारे लगाए। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया। इसमें मामले की गहन जांच और दोषियाें पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है। प्रदर्शन जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ। इसमें शिकोहाबाद विधायक डा. मुकेश वर्मा, पूर्व विधायक अजीम भाई, योगेश गर्ग, सतेंद्र जैन साली, राजू जर्रार आदि शामिल हुए।