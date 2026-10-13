फिरोजाबाद: ममेरे भाई और दोस्त ने किया किशोरी से दुष्कर्म, DNA रिपोर्ट दिलाएगी सजा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने डीएनए जांच के आदेश दिए हैं। डीएनए जांच के लिए सोमवार को दोनों आरोपितों के सैंपल लिए गए। सैंपल को पुलिस सुरक्षा में फोरेंसिक लैब आगरा भेजा गया है।

उत्तर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी को चार अक्टूबर को ममेरा भाई बाइक से घर से पांच सौ मीटर दूर सुनसान जगह पर ले गया था। आरोप है यहां ममेरे भाई और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने दोनों आरोपितों के डीएनए जांच के लिए कोर्ट में आवेदन किया था।