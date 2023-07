जितेंद्र ने बताया कि उसकी बहन गीता की शादी दान दहेज देकर सर्वेश कुमार से की गई थी। ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसकी उसे प्रताड़ित करते थे। उसने गीता को कोई विषाक्त पदार्थ खिलाकर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस और मायके पक्ष के लोग पहुंचे। घर पर केवल ददिया सास गंगा देवी ही मिलीं।

गर्भवती मह‍िला की संद‍िग्‍ध पर‍िस्‍थि‍त‍ियों में मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सहयोगी, जसराना। गांव कटौरा निवासी गर्भवती महिला की शनिवार रात उसके घर पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी शादी तीन वर्ष पहले हुई थी। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। घर पर केवल ददिया सास व ससुर ही रहते हैं। तीन साल पहले हुई थी शादी मैनपुरी, बरनाहल के गांव इकरारा निवासी भाई जितेंद्र कुमार कठेरिया ने बताया कि उसकी 23 वर्षीय बहन गीता की शादी भरपूर दान दहेज देकर सर्वेश कुमार से की गई थी। इसके बाद भी ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। उसने गीता को कोई विषाक्त पदार्थ खिलाकर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस और मायके पक्ष के लोग पहुंचे। घर पर केवल ददिया सास गंगा देवी ही मिलीं। जाको राखे साइयां मार सके न कोई: बेहोश होकर ट्रैक पर गिरी महिला; ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी और फ‍िर...देखें VIDEO एसएसआई कृपाल सिंह ने बताया कि महिला का पति चार दिन पहले मुंबई गया था। बाकी ससुरालीजन पंजाब में प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। एसएसआई कृपाल सिंह ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena