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फिरोजाबाद: पुलिस टीम ने किया पीछा, शराब से लदी पिकअप लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:27 PM (IST)

फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नगला खंगर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस का पीछा करने पर चालक ने पिकअप को डिवाइडर से टकरा दिया और 5 लाख की 131 पेटी शराब छोड़कर फरार हो गया।

फिरोजाबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई राजस्थान की शराब।

फिरोजाबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई राजस्थान की शराब।

HighLights

  1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अवैध शराब की तस्करी पकड़ी गई।

  2. 5 लाख की 131 पेटी राजस्थान निर्मित शराब बरामद।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। नगला खंगर पुलिस ने पीछा कर एक बुलेरो पिकअप से राजस्थान निर्मित 131 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसमें कुल 6,288 क्वार्टर थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5.03 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस को देखकर चालक ने पिकअप को दौड़ा दिया, जिससे लोडर एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 65 के पास डिवाइडर से टकरा गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात सूचना मिली कि राजस्थान नंबर की बुलेरो पिकअप में अवैध शराब तस्करी कर ले जाई जा रही है। सूचना पर नगला खंगर पुलिस ने वाहन का पीछा शुरू किया।

लखनऊ की ओर जाने वाली लेन में किलोमीटर संख्या 65 के पास पिकअप डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। इसी दौरान चालक वाहन छोड़कर भाग निकला।

पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें राजस्थान निर्मित 131 पेटी शराब मिली। इनमें रायल क्लासिक व्हिस्की के 5,856 और कंट्री क्लब डीलक्स के 432 क्वार्टर शामिल हैं। पुलिस ने शराब के साथ पिकअप को कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान एक ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी मिला है

दस्तावेजों के आधार पर मुकेश सिंह निवासी लोहा काना खुर्द, तहसील विराटनगर, जयपुर राजस्थान का नाम सामने आया है। पिकअप महेंद्र कुमार निवासी चक छजना, तहसील कंडेला, सीकर राजस्थान के नाम पंजीकृत है।