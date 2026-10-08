फिरोजाबाद: महिला की हत्या करने का आरोपी इनामी जेठ मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दो अक्टूबर को गांव कौरारीखेड़ा में महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के आरोपी को थाना नगला खंगर पुलिस ने बुधवार देर रात 1.30 बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसे सरकारी ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया गया।

खेत के विवाद में महिला सोनी की जेठ नेपाल सिंह द्वारा खेत पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गयी थी। थाना नगला खंगर के इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। देर रात नगला खंगर पुलिस टीम भदान चौराहा के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने आई बाइक को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार भागने लगा।

इस पर पुलिस टीम ने पीछा किया। अन्य पुलिस टीमों को भी सूचना दी गई। इसी दौरान बिरई अंडरपास सर्विस रोड पर दूसरी पुलिस टीम द्वारा बाइक सवार की घेराबंदी की गयी। बाइक सवार द्वारा स्वयं को दोनों ओर से पुलिस टीमों से घिरा हुआ देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।