फिरोजाबाद पुलिस का भैंस चोर गैंग से एनकाउंटर: चार बदमाश गिरफ्तार, मुकीम-अरमान के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नारखी क्षेत्र में भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपित के पैर में गोली लगी। दोनों को पुलिस ने सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, नारखी क्षेत्र के गांव गढ़ी कुबेर और ओखरा में पिछले दो महीने में भैंस चोरी की कई घटनाएं हुई थीं। 19 जून को गढ़ी कुबेर से दो पशु, 19 जुलाई को एक भैंस, सात अगस्त को ओखरा से दो भैंस और 13 अगस्त की रात एक भैंस चोरी हुई थी। घटनाओं के बाद पुलिस ने चार टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की।