फिरोजाबाद में जातीय संघर्ष, क्षत्रिय समाज के 21 लोगों पर एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव नगला दल में अनुसूचित जाति और क्षत्रिय समाज के लोगों में तकरार होने से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने भी बिना जांच पड़ताल के क्षत्रिय समाज के 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पर्यटन मंत्री से मामले की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

गांव नगला दल निवासी रोहित कुमार की ताई की मृत्यु होने पर 23 अगस्त को भोज का आयोजन किया गया था। उनका आरोप है कि तभी ठाकुर समाज के तीन लोग बाइक से वहां से गुजर रहे थे। बाइक की टक्कर से अनुसूचित जाति पक्ष का एक बच्चा घायल हो गया था। इस पर वहां मौजूद लोगों से बाइक सवारों का विवाद हो गया। बाइक सवार ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया।

आरोप है इस पर आक्रोशित क्षत्रिय समाज के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट की। इसके बाद उनके अन्य साथी लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर आए और मारपीट की तथा। महिलाओं से अभद्रता की। पुलिस ने उस दिन गांव निवासी पप्पू के तीनों बेटों को शांतिभंग में पाबंद कर दिया था।