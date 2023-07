Firozabad News: दंपती को लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली; ट्रामा सेंटर रेफर

जसराना के गांव नगला मनी निवासी अमोल कुमार बुधवार दोपहर को पत्नी संगीता के साथ आगरा से लौट रहे थे। अपाचे सवार बदमाशों ने उनकी बाइक रोककर संगीता का बैग छीन लिया था। बैग में सोने के गहने 10 हजार रुपये और एक मोबाइल था। छीना झपटी में संगीता बाइक के गिर कर घायल हो गई थी। तभी से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी।

फिरोजाबाद, जागरण टीम: बुधवार को दंपती से लूट करने वाले बदमाशों से शुक्रवार रात 11 बजकर 45 मिनट पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे ट्रामा सेंटर भेजा गया है। वहीं, बदमाश के दो साथी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। जसराना के गांव नगला मनी निवासी अमोल कुमार बुधवार दोपहर को पत्नी संगीता के साथ आगरा से लौट रहे थे। अपाचे सवार बदमाशों ने उनकी बाइक रोककर संगीता का बैग छीन लिया था। बैग में सोने के गहने, 10 हजार रुपये और एक मोबाइल था। छीना झपटी में संगीता बाइक के गिर कर घायल हो गई थी। तभी से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। रात 11 बजे राजा का ताल चौकी के निकट पुराने बाईपास पर मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसका नाम धर्मवीर निवासी नगला भेड़ थाना डौकी आगरा बताया है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसके साथियों के नाम राजेश व करण बताए गए हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि भागे बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

Edited By: Shivam Yadav