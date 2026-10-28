दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक तेज रफ्तार पर चार चालान, कार ने फिरोजाबाद में रौंदे 17 लोग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नसीरपुर के गांव छटनपुर में रविवार की रात दिल्ली की एक कार ने ग्रामीणों को रौंद दिया था। इसमें पांच लोगों की जान चली गई। साथ ही 12 लोग घायल भी हुए थे। दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार पाया गया। रिकार्ड के अनुसार ग्रामीणों को रौंदने वाली इस कार पर पूर्व से ही ओवर स्पीड के चार चलान हैं, जो दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक के हैं। जुर्माना राशि के रूप में 8500 रुपये बकाया है।

लखनऊ एक्सप्रेसवे से नसीरपुर-बटेश्वर मार्ग पर उतरी कार मौत बनकर दौड़ी। टेसू-झांझी के विसर्जन के लिए सड़क किनारे खड़े बच्चों और महिलाओं को टक्कर मारने के बाद भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने घेराबंदी की तो फिर पलट कर लोगों को कुचलते हुए भागने का प्रयास किया। इस दुर्घटना में सगी बहनों समेत पांच लोगों ने जान गवां दी। कई का अभी इलाज चल रहा है।

ग्रामीणों की पिटाई से घायल एक कार सवार की भी मृत्यु हो चुकी है। वहीं तीन की हालत गंभीर है। मंगलवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच की। इस पता चला कि कार पर दिल्ली, यमुना एक्सप्रेसवे और सहारनपुर में कुल चार चालान हुए हैं। सभी चालान ओवर स्पीड के थे। इससे साफ चालक द्वारा हमेशा लापरवाही बरती गई। एआरटीओ गौरीशंकर ठाकुर ने बताया कि दिल्ली के अधिकारियों की भी लापरवाही है।