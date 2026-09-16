फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, मेयर बोलीं समस्याएं दूर न हुईं तो खुद बैठूंगी धरने पर

जागरण संवाददाता फिरोजाबाद। गांधी पार्क स्थित पालीवाल ऑडिटोरियम में बुधवार को सुबह 12 बजे से नगर निगम द्वारा बोर्ड बैठक बुलाई गई। इसमें मेयर ने पार्षदों और जनता की समस्याओं का निदान न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों के विरुद्ध शासन को पत्र भेजने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि शहर में सफाई, पानी ओर लाइट की छोटी छोटी समस्या भी दूर नहीं हो रही है। इसको लेकर पार्षद और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर के पुतले जल रहे हैं, फिर भी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था में सुधार ना होने पर वह खुद भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठेंगी।

मेयर कामिनी राठौर की सहमति पर बोर्ड की कार्रवाई प्रारंभ हुई। उन्होंने सभी पार्षदों को अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए दो-दो मिनट का समय दिया। वार्ड 70 से सभी पार्षद एक एक कर अपनी समस्याएं रख रहे थे।

इसी बीच वार्ड 57 के पार्षद शारिक सलीम ने निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजेंद्र पाल सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराने का विरोध शुरू कर दिया। उनके समर्थन में अन्य पार्षदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच एक घंटे तक पार्षदों और निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के बीच खुलकर तकरार हुई।

इसके बाद पार्षदों ने अधिशासी अभियंता को कार्य मुक्त करने की मांग करते हुए सदन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिशासी अभियंता द्वारा सदन में माफी मांगने के बाद बोर्ड बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हो सकी। सदन में सभी पार्षद एक-एक कर अपनी समस्याएं उठा रहे हैं।