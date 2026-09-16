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फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, मेयर बोलीं समस्याएं दूर न हुईं तो खुद बैठूंगी धरने पर

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Wed, 16 Sep 2026 04:49 PM (IST)

फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेयर कामिनी राठौर ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई और समस्याओं का समाधान ...और पढ़ें

नगर निगम की बोर्ड बैठक को संबोधित करतीं मेयर कामिनी राठौर।

नगर निगम की बोर्ड बैठक को संबोधित करतीं मेयर कामिनी राठौर।

HighLights

  1. मेयर ने अधिकारियों के खिलाफ समस्याओं के समाधान न होने पर नाराजगी जताई।

  2. पार्षदों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ हंगामा किया, माफी के बाद बैठक चली।

जागरण संवाददाता फिरोजाबाद। गांधी पार्क स्थित पालीवाल ऑडिटोरियम में बुधवार को सुबह 12 बजे से नगर निगम द्वारा बोर्ड बैठक बुलाई गई। इसमें मेयर ने पार्षदों और जनता की समस्याओं का निदान न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों के विरुद्ध शासन को पत्र भेजने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि शहर में सफाई, पानी ओर लाइट की छोटी छोटी समस्या भी दूर नहीं हो रही है। इसको लेकर पार्षद और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर के पुतले जल रहे हैं, फिर भी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था में सुधार ना होने पर वह खुद भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठेंगी

मेयर कामिनी राठौर की सहमति पर बोर्ड की कार्रवाई प्रारंभ हुई। उन्होंने सभी पार्षदों को अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए दो-दो मिनट का समय दिया। वार्ड 70 से सभी पार्षद एक एक कर अपनी समस्याएं रख रहे थे।

इसी बीच वार्ड 57 के पार्षद शारिक सलीम ने निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजेंद्र पाल सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराने का विरोध शुरू कर दिया। उनके समर्थन में अन्य पार्षदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच एक घंटे तक पार्षदों और निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के बीच खुलकर तकरार हुई

इसके बाद पार्षदों ने अधिशासी अभियंता को कार्य मुक्त करने की मांग करते हुए सदन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिशासी अभियंता द्वारा सदन में माफी मांगने के बाद बोर्ड बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हो सकी। सदन में सभी पार्षद एक-एक कर अपनी समस्याएं उठा रहे हैं।

दोपहर ढाई बजे आधा घंटा लंच के बाद दोबारा सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। सदन में नगर आयुक्त प्रशांत नगर, अपर आयुक्त अजय कुमार शाहिद सभी अधिकारी उपस्थिति रहे।