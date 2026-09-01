फिरोजाबाद: नगर निगम में ठेका कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल, मानदेय में बढ़ोतरी की मांग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगर निगम में तैनात ठेका कर्मचारियों ने आगरा नगर निगम की तरह 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग को लेकर सुबह छह बजे से काम बंद हड़ताल कर दी है। सुबह से काफी संख्या में कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

हड़ताल समाप्त करने के लिए अपर नगर आयुक्त अजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त आरपी सिंह द्वारा काफी प्रयास की जा रहे हैं, लेकिन अब तक हड़ताल समाप्त नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय वाल्मीकि के नेतृत्व में सुबह सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम परिसर में एकत्रित हुए। कर्मचारियों का कहना है आगरा नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को प्रतिमाह 15,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। जबकि फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा 11,300 रुपये मानदेय दिया जा रहा है।