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फिरोजाबाद: नगर निगम में ठेका कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल, मानदेय में बढ़ोतरी की मांग

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:15 AM (IST)

फिरोजाबाद नगर निगम में ठेका कर्मचारियों ने सुबह छह बजे से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। वे आगरा ...और पढ़ें

नगर निगम परिसर में हड़ताल पर बैठे ठेका कर्मचारी।

नगर निगम परिसर में हड़ताल पर बैठे ठेका कर्मचारी।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगर निगम में तैनात ठेका कर्मचारियों ने आगरा नगर निगम की तरह 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग को लेकर सुबह छह बजे से काम बंद हड़ताल कर दी है। सुबह से काफी संख्या में कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

हड़ताल समाप्त करने के लिए अपर नगर आयुक्त अजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त आरपी सिंह द्वारा काफी प्रयास की जा रहे हैं, लेकिन अब तक हड़ताल समाप्त नहीं हो सकी है।

उत्तर प्रदेश ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय वाल्मीकि के नेतृत्व में सुबह सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम परिसर में एकत्रित हुए। कर्मचारियों का कहना है आगरा नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को प्रतिमाह 15,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। जबकि फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा 11,300 रुपये मानदेय दिया जा रहा है।

मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की ओर से अब तक कोई वार्ता नहीं की गई।

कर्मचारियों की मांगों को लेकर सुबह छह बजे से नगर निगम परिसर में सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है हमारी मांगें पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी तैनात है।