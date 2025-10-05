शाैच के बहाने हथकड़ी समेत भाग गया दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड, फिरोजाबाद पुलिस में मचा हड़कंप
फिरोजाबाद में दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड नरेश पुलिस हिरासत से भाग गया। उसे पांच साथियों समेत गिरफ्तार किया गया था और एक करोड़ रुपये बरामद हुए थे। पुलिस उसे बरामदगी के लिए घुनपई ले गई थी जहां वह शौच के बहाने हथकड़ी समेत भाग गया। घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी है। इस घटना से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मक्खनपुर क्षेत्र में कानपुर-आगरा हाईवे पर 30 सितंबर को दो करोड़ रुपये की लूट का मास्टर माइंड नरेश रविवार दोपहर पुलिस अभिरक्षा से भाग गया। पुलिस ने उसे पांच साथियों सहित शनिवार की शाम को गिरफ्तार किया था। आरोपितों से एक करोड़ रुपये भी बरामद हुए थे।
अलीगढ़ का रहने वाला है नरेश
नरेश अलीगढ़ के गांव अरनी, थाना खैर का रहने वाला है। दोपहर एक बजे पुलिस उसे गाड़ी से रुपयों की बरामदगी के लिए मक्खनपुर के गांव घुनपई के समीप सर्विस रोड किनारे ले जा रही थी। उसने पुलिस को घुनपई के पास एक जगह झाड़ियाें में रुपयों से भरा बैग रखने की बात बताई थी।
रिकवरी के लिए पुलिस ले जा रही थी
रिकवरी के लिए ले जाने के दौरान उसने पुलिस कर्मियों से शौच लगने की बात कही। पुलिसकर्मियों ने उसे मक्खनपुर में गांव खेड़ा गणेशपुर के पास शौच जाने के लिए गाड़ी से उतार दिया। उसके एक हाथ की हथकड़ी लगी थी। नरेश हाईवे के समीप झाड़ियों में शौच करने के बहाने चला गया। वह पांच मिनट तक नहीं लौटा तो पुलिस कर्मी देखने गए। उसके भागने की घटना से महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी है।
ये थी घटना
कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर 30 सितंबर की सुबह कार को ओवरटेक कर दो करोड़ रुपये की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मास्टर माइंड समेत छह बदमाशों को शनिवार शाम मक्खनपुर क्षेत्र में पायनियर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1.05 करोड़ रुपये, लूट की रकम से खरीदा गया नया मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में घटना में अन्य लुटेरों के नाम सामने आए हैं। उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।
कंपनी कैश ट्रांसजेक्शन से जुड़े काम करती है
एसएसपी सौरभ दीक्षित ने शनिवार रात पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में बताया कि गुजरात की जीके कंपनी कैश ट्रांसजेक्शन से जुड़े कार्य करती है। कंपनी के कानपुर कार्यालय से कार चालक और कर्मचारी दो करोड़ रुपये लेकर आगरा आफिस जा रहे थे। तभी हाईवे पर 30 सितंबर की सुबह मक्खनपुर में गांव घुनपई के पास दो कार आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मारकर कंपनी की कार को रोक लिया था। हथियरों से लैश बदमाश नकदी लूटने और कार चालक दीना जी को अगवा कर भाग निकले थे।
पुलिस की छह टीमें लगी थी
कर्मचारी ने लूट की सूचना मालिक अशोक भाई पटेल को दी। तब पुलिस पहुंची। इस मामले के पर्दाफाश में एसएसपी ने छह टीमे लगाई थी। जांच के दौरान कठफोरी टोल पर दो संदिग्ध कार सीसीटीवी फुटेज में दिखी। जो इटावा में एक ढाबे पर भी जीके कंपनी की कार के पास नजर आई। फुटेज से पुलिस ने कार के नंबर को ट्रेस करते हुए दिल्ली पहुंची। तब वहां पता चला कि दो कार किराए पर ली गई थी।
एक कार वापस कर दी गई लेकिन एक कार अभी नहीं वापस की गई है। इसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर एक के बाद एक बदमाशों को ट्रेस कर पहचान करती गई। जांच के दौरान पता चला कि गिरोह का सरगना नरेश निवासी गांव अरनी थाना खैर जनपद अलीगढ़ है। इसके बाद लूट शामिल बदमाशों पायनियर पुल के पास से पकड़ लिया गया।
