मंदिर का पुजारी ही निकला चोर, हनुमानजी की मूर्ति से चुराया चांदी का हार; गिरफ्तार

जासं, फिरोजाबाद। मथुरा नगर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा से चांदी का हार पुजारी ने ही चोरी किया था। इसके बाद थाना उत्तर में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हार बरामद कर लिया है।

मंदिर के पुजारी गौरव भारद्वाज निवासी इंदिरानगर नई आबादी रहना ने मंगलवार सुबह 10 बजे थाने में सूचना दी कि एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करने आया और 900 ग्राम का चांदी का हार चोरी कर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो मंदिर खुलने और घटना के समय तक पुजारी के अलावा पांच लोग ही अंदर गए थे।

पुलिस ने सभी की पहचान कर पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गहराई से सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पुजारी की गतिविधि संदिग्ध लगी। पुजारी को मंगलवार रात सवा 11 बजे लालऊ रोड स्थित महाकाल रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया।