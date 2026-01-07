Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मंदिर का पुजारी ही निकला चोर, हनुमानजी की मूर्ति से चुराया चांदी का हार; गिरफ्तार

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:49 PM (IST)

    फिरोजाबाद के मथुरा नगर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा से पुजारी गौरव भारद्वाज ने 900 ग्राम चांदी का हार चुराया। उसने खुद अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में मंदिर का पुजारी।

    जासं, फिरोजाबाद। मथुरा नगर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा से चांदी का हार पुजारी ने ही चोरी किया था। इसके बाद थाना उत्तर में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हार बरामद कर लिया है।

    मंदिर के पुजारी गौरव भारद्वाज निवासी इंदिरानगर नई आबादी रहना ने मंगलवार सुबह 10 बजे थाने में सूचना दी कि एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करने आया और 900 ग्राम का चांदी का हार चोरी कर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो मंदिर खुलने और घटना के समय तक पुजारी के अलावा पांच लोग ही अंदर गए थे।

    पुलिस ने सभी की पहचान कर पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गहराई से सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पुजारी की गतिविधि संदिग्ध लगी। पुजारी को मंगलवार रात सवा 11 बजे लालऊ रोड स्थित महाकाल रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि सख्ती से पूछताछ पर उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। पुजारी लगभग दो वर्ष से मंदिर में सेवा कर रहा था। उसकी निशानदेही पर हार बरामद कर लिया है। इधर कुछ लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष पत्नी के हृदय का आपरेशन होने के बाद पुजारी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसलिए उसने इस तरह की घटना की।