फिरोजाबाद: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने युवती को घर में घुसकर मारी गोली, नंबर ब्लॉक करने से बौखलाया
फिरोजाबाद के टूंडला में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एकतरफा प्यार में युवती को घर में घुसकर गोली मार दी। युवती ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, टूंडला (फिरोजाबाद)। दिनदहाड़े घर में घुसकर छात्रा पर गोलियां चलने से सनसनी फैल गई। गांव उसायनी में मंगलवार दोपहर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने घर में घुसकर युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली युवती के कंधे को चीरती हुई निकल गई। एक गोली सोफा में और एक दीवार में लगी। युवक के सिर पर खून सवार था।
मामला एकतरफा प्यार का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आराेपित मौके से फरार हो गया। घायल युवती को आनन-फानन में सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही पूरा परिवार दहशत में है।
उसायनी ग्राम पंचायत की वर्तमान प्रधान बृजेश कुमारी का देवर और प्रधान प्रतिनिधि विपिन कुमार जाटव गांव की ही अंजली यादव को फोन करके परेशान कर रहा था। तंग आकर युवती ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। जिससे बौखलाकर मंगलवार दोपहर तीन बजे विपिन पिस्टल लेकर उसके घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया।
वहां बच्चों को पढ़ा रही अंजली पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज से बच्चों के साथ ही परिवार में भी दहशत फैल गई। घटना के समय घर पर युवती के माता-पिता के साथ ही अन्य स्वजन भी उपस्थित थे। एक भाई पुलिस में दारोगा हैं और इस समय कन्नौज में तैनात हैं।
घटना की सूचना मिलने पर सीओ अरुण कुमार चौरसिया और प्रभारी निरीक्षक बैजनाथ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को सरकारी ट्रामा सेंटर भिजवाया।
सीओ का कहना है कि स्वजन की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी को भी पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।