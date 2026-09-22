फिरोजाबाद: ग्लास फैक्ट्री में भट्टी लीक, गर्म कांच फैलने से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। कांच नगरी में सोमवार देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया। थाना टूंडला क्षेत्र स्थित आलोक ग्लास फैक्ट्री में रात एक बजे अचानक भट्टी लीक होने से गर्म कांच बाहर निकलने लगा। गर्म कांच निकलने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी मौके पर पहुंची।

दमकल कर्मियों ने एक घंटे तक पानी डालकर गर्म कांच को ठंडा किया। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। बताया गया कि भट्टी में लीकेज के कारण गर्म कांच बाहर निकलने लगा था।