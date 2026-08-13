फिरोजाबाद: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए युवक की मृत्यु से आक्रोश, बाजार बंद
फिरोजाबाद में हाईटेंशन लाइन से झुलसे दुकानदार उमेश कुमार की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आक्रोशित दुकानदारों ने मुआवजे की मांग करते हुए अपनी दुकानें बं ...और पढ़ें
HighLights
आक्रोशित दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध दर्ज कराया।
मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय दुकानदारों का प्रदर्शन।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हाईटेंशन लाइन के करंट लगने से झुलसे दुकानदार की इलाज के दौरान गुरुवार को मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु से दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया। उन्होंने अपनी-अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया है।
एका कस्बे में आठ दिन पूर्व बघेल मोहल्ला निवासी उमेश कुमार उर्फ करूं को हाईटेंशन लाइन से करंट लगा था। गंभीर हालत होने पर उन्हें आगरा के लोटस हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार सुबह उमेश की मृत्यु हो गई।
इससे स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया। मुआवजे की मांग करते हुए दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों को बंद रखते हुए विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।