फिरोजाबाद: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए युवक की मृत्यु से आक्रोश, बाजार बंद

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हाईटेंशन लाइन के करंट लगने से झुलसे दुकानदार की इलाज के दौरान गुरुवार को मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु से दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया। उन्होंने अपनी-अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया है।

एका कस्बे में आठ दिन पूर्व बघेल मोहल्ला निवासी उमेश कुमार उर्फ करूं को हाईटेंशन लाइन से करंट लगा था। गंभीर हालत होने पर उन्हें आगरा के लोटस हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार सुबह उमेश की मृत्यु हो गई।