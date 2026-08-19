फिरोजाबाद डीएम की अनूठी पहल, Gen Z छात्रों के करियर मार्गदर्शन के लिए बनाया यू-ट्यूब चैनल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जेन जी की करियर काउंसलिंग के लिए डीएम ने अनूठी पहल की है। उन्होंने फिरोजाबाद सुशासन के नाम से यू-ट्यूब चैनल बनाया है। इससे छात्र-छात्राओं को हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को इसकी शुरूआत करते हुए डीएम ने टूंडला के पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कालेज में शिक्षक की भूमिका निभाई।

इस दौरान 85 से अधिक कालेजों के छात्र-छात्राएं गूगल मीट पर उनसे जुड़े और अपनी जिज्ञासाएं सामने रखीं। डीएम ने सभी के जवाब दिए। इसका वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा। पहले दिन गूगल मीट पर 85 से अधिक कालेजों के छात्र-छात्राओं से किया संवाद डीएम संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को करियर के बेहतर अवसर तलाशने, सही दिशा चुनने तथा जीवन में निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित करना है। अधिकारी अपने व्यक्तिगत अनुभवों, प्रशासनिक बारीकियों और सफलता के मंत्रों से युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। जिससे युवा सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें।

इसी कड़ी में मंगलवार दोपहर 1.15 बजे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टूंडला में जाकर छात्राओं के साथ संवाद किया। उन्हें पढ़ाई के प्रभावी तरीके, समय प्रबंधन, सही रोल माडल का चयन और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त के बारे में विस्तार से बताया।