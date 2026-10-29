फिरोजाबाद में करवाचौथ पर विधवा का अनशन: गुरुग्राम में पति की मौत पर FIR की मांग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक तरफ सुहागिनों ने सुबह से पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है। वहीं एक विधवा अपने पति को न्याय दिलाने की मांग के लिए जिला मुख्यालय पर अपने बच्चे के साथ भूख हड़ताल पर बैठी है। गुरुग्राम में हुई पति की मृत्यु का पुलिस द्वारा दो साल बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर उन्होंने ये कदम उठाया है।

उत्तर थाना क्षेत्र के नगला मिर्जा छोटा निवासी विकास कुमार हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर फर्नीचर का काम करते थे। वहां 15 जुलाई 2024 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी पूनम गौतम का कहना है कि उस समय वह गर्भवती थीं। इसलिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए ठीक से पैरवी नहीं कर सकीं। प्रसव के बाद गुरुग्राम जाकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहां अधिकारियों से भी शिकायत की।

इसके बाद उत्तर थाने में भी जीरो एफआइआर दर्ज कराने के लिए दो बार तहरीर दी। गुरुग्राम पुलिस ने आत्महत्या की बात कही थी। जबकि उनके साथ कोई आपराधिक वारदात हुई है। इसलिए प्रकरण की जांच होनी चाहिए। पूनम का कहना है कि उन्होंने जीरो एफआइआर दर्ज कराने कराने के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे से जिला मुख्यालय पर धरना देकर भूख हड़ताल करने की बात बुधवार को ही प्रशासन को बता दी थी।