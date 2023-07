Firozabad: मोहर्रम में शाही इमामबाड़ा में व्यवस्थाएं कराने की मांग, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स हो तैनात

शाही इमामबाड़ा में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मोहर्रम के कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए ताजिएदारों अलमदारों और समाजसेवियों ने विचार विमर्श किया। इस दौरान मोहर्रम इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद उमर फारूक ने कहा कि शाही इमामबाड़ा प्राचीन स्थल है। यहीं से मोहर्रम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है इसलिए जिला और नगर निगम प्रशासन द्वारा यहां व अन्य निर्धारित स्थलों पर व्यवस्थाएं कराए।

मोहर्रम में शाही इमामबाड़ा में व्यवस्थाएं कराने की मांग

