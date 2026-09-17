फिरोजाबाद में कानपुर आगरा हाईवे पर रोडवेज बस से टकराई कार, पांच घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। कानपुर आगरा हाईवे पर टोल प्लाजा के पास बुधवार देर रात तेज रफ्तार होंडा अमेज कार आगे चल रही रोडवेज बस में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार पांच लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा।

पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब दो बजे औरैया डिपो की रोडवेज बस फिरोजाबाद की ओर आ रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास पीछे से आ रही होंडा अमेज कार बस में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।