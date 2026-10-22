फिरोजाबाद में भीषण कार हादसा: जरौली पुल पर एक की मौत, तीन घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। उसायनी-जलेसर मार्ग स्थित जरौली कट पुल पर गुरुवार सुबह कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार जरौली कट पुल पर गुरुवार सुबह चार बजे तेज रफ्तार किया सोनेट कार आगे चल रहे किसी वाहन से टकरा गई। इससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में हादसे में एलाऊ निवासी मनोज की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कार सवार अलावलपुर टूंडला निवासी राजकुमार, आदित्य प्रताप, रामप्रकाश घायल हो गए।