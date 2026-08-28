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फिरोजाबाद: जैन मुनि पर हमला करने के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, समाज का विरोध प्रदर्शन स्थगित

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:10 PM (IST)

फिरोजाबाद में मुनि एकत्व सागर महाराज पर हमले के मुख्य आरोपी मोहित जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. जैन मुनि एकत्व सागर पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार।

  2. मोहित जैन को बस स्टैंड के पास से पकड़ा गया।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक पखवाड़ा पहले कोटला रोड स्थित नसिया जी मंदिर में चातुर्मास कर रहे मुनि एकत्व सागर महाराज पर हमला करने के मुख्य आरोपित को थाना उत्तर पुलिस ने गुरुवार रात नौ बजे बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है।

इसके साथ ही जैन समाज के लोगों ने आज सुबह जैन मंदिर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। नसिया जी मंदिर में बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान मोहित जैन निवासी गांधीनगर कोटला रोड समेत कुछ लोगों ने मुनि एकत्व सागर महाराज पर हमला कर दिया था। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

तीन दिन पहले मुख्य आरोपित मोहित को अग्रिम जमानत मिल गई थी। इससे आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने आज सुबह 9:00 बजे जैन मंदिर पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। थाना उत्तर के इंस्पेक्टर रवि त्यागी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जैन समाज का धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है।