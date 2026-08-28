फिरोजाबाद: जैन मुनि पर हमला करने के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, समाज का विरोध प्रदर्शन स्थगित

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक पखवाड़ा पहले कोटला रोड स्थित नसिया जी मंदिर में चातुर्मास कर रहे मुनि एकत्व सागर महाराज पर हमला करने के मुख्य आरोपित को थाना उत्तर पुलिस ने गुरुवार रात नौ बजे बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है।

इसके साथ ही जैन समाज के लोगों ने आज सुबह जैन मंदिर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। नसिया जी मंदिर में बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान मोहित जैन निवासी गांधीनगर कोटला रोड समेत कुछ लोगों ने मुनि एकत्व सागर महाराज पर हमला कर दिया था। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।