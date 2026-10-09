फिरोजाबाद: 19 साल के युवक ने 14 वर्षीय छात्रा से मंदिर में रचाई शादी, पुलिस ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। डेढ़ महीने पहले घर से गुस्सा होकर गई 14 वर्षीय छात्रा को बिहार के युवक ने बालिका वधू बना दिया। उत्तर पुलिस ने गुरुवार सुबह दोनों को बेंदी की पुलिया के पास से बरामद किया गया। कथित तौर पर शादी करने वाले युवक को थाना उत्तर पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं छात्रा को वन स्टाप सेंटर में रखा गया है।

शुक्रवार दोपहर तीन बजे पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश किया। समिति ने न्यायालय में बयान अंकित कराने निर्देश दिए हैं। थाना उत्तर क्षेत्र निवासी छात्रा किसी बात पर स्वजन से नाराज थी। 28 अगस्त की सुबह 10.30 बजे वह अपनी बुआ के साथ बाजार में चूड़ी खरीदने गई थी। इसी दौरान लापता गई। स्वजन ने उसकी रिश्तेदारी और अन्य स्थानाें पर उसकी तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला।

पिता ने अज्ञात के विरुद्ध बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा थाना उत्तर में लिखवाया था। पुलिस ने बरामद करने के बाद उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह नाराज होकर अकेले ही दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वह अकेली बैठी थी, तभी 19 वर्षीय टाइल्स कारीगर कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी अरेराज गोविंदगंज, जिला बेतिया, बिहार वहां आ गया।