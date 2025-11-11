किसान की हत्यारी पत्नी और भांजे को उम्रकैद: 14 जनवरी को फिरोजाबाद में हुई थी हत्या, दोनों पर जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। किसान की गला दबाकर हत्या करने वाली पत्नी और भांजे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

14 जनवरी को रात में गला दबाकर की गई थी हत्या घटना खैरगढ़ क्षेत्र के बैरनी गांव में 14 जनवरी की रात की है। गांव में रहने वाले सत्येंद्र की पत्नी रोशनी ने पड़ोसी को बताया कि उसके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। पड़ोसी ने मौके पर जाकर देखा तो गले में निशान देख शक हुआ। इस पर सत्येंद्र के भाई शत्रुघ्न और पुलिस को सूचना दी। भाई की तहरीर पर अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो पत्नी रोशनी की गतिविधि संदिग्ध मिली।