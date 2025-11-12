फिरोजाबाद में पकड़ा गया फर्जी कॉल सेंटर, निवेश के नाम पर गिरोह करता था लोगों से ठगी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। फर्जी कॉल सेंटर से सीधे-सादे लोगों को कॉल कर निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है।

पुलिस ने बुधवार दोपहर नैनी ग्लास चौराहा स्थित किट कैट रेस्टोरेंट के बेसमेंट छापेमारी कर पांच युवतियों समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया।

उनके पास से छह मोबाइल फोन, हायरिंग पंफलेट 500 वर्क, एक पीएनटी फोन, आठ डायरी, चार नोटबुक, एक चेक व पासबुक एचडीएफसी बैंक, छह सिम कार्ड और मोबाइल नंबरों का डाटा मिला है।

पुलिस गिरोह के सरगना समेत फरार नौ आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि यह गिरोह कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों के जरिए सीधे-सादे लोगों को फोन करते थे।

इसके बाद ट्रेड माई वर्ल्ड नामक एप के जरिए गोल्ड लोन, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देते थे। इसके बाद डीमैट अकाउंट खुलवा कर पहले मुनाफा देते थे।

लाभ होते देखकर लोग अधिक रकम निवेश कर देते थे। इसके बाद शातिर उसकी रकम की ठगी कर मोबाइल नंबर बंद कर लेते थे।

एनसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायत पुलिस टीम ने नैनी ग्लास चौराहा स्थित किट कैट रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चलाये जा रहे फर्जी काल सेंटर पर बुधवार दोपहर छापेमारी की।

मौके से हसनैन निवासी मक्का कालोनी, इलमा निवासी रसूलपुर टंकी हरिजन कालोनी थाना रसूलपुर, सिमरा निवासी रसूलपुर, अनम निवासी हाजीपुरा, कशिश निवासी गली नंबर सात गालिब नगर शब्बर की हवेली और अजरीन निवासी नाले की पुलिया को गिरफ्तार कर लिया।