फिरोजाबाद में कांच निर्यातकों को बड़ी राहत, EPCH ने इंटरनेशनल फेयर के लिए घटाया स्टाॅल शुल्क

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट (ईपीसीएच) द्वारा ग्रेटर नोएडा में वर्ष में दो बार अंतरराष्ट्रीय फेयर का आयोजन किया जाता है। इसमें शहर के पांच दर्जन से अधिक निर्यातकों द्वारा कांच हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल सजाए जाते हैं। विदेशों से आने वाले कारोबारियों से सेंपल के आधार पर करोड़ों के आर्डर देते हैं।

ईपीसीएच ने वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों में चलते निर्यातकों को बड़ी राहत प्रदान करने की घोषणा कर दी है। निर्यातकों का कहना है कि अक्टूबर 2026 और फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले दोनों फेयर में स्टाॅल के लिए प्रति वर्गमीटर दर छह हजार रुपये कम कर दी है। 8500 की तुलना में अब प्रति वर्ग मीटर केवल ढाई हजार रुपये शुल्क देना होगा।

फिरोजाबाद ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल टोनी ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे समय में ईपीसीएच द्वारा निर्यातकों के हित में लिया गया यह निर्णय बेहद सराहनीय है। प्रदर्शनी शुल्क में कमी से निर्यातकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार जी के प्रयासों की विशेष सराहना की। सचिव सरवर हुसैन ने कहा कि फिरोजाबाद देश का प्रमुख ग्लास उत्पादन केंद्र है और यहां के ग्लास उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी पहचान है।