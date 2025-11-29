बरात की गाड़ी पर हमला: नशे में धुत युवकों ने जमकर मचाया उत्पात! फिरोजाबाद पुलिस ने सुरक्षित पहुंचाया दूल्हा

संवाद सहयोगी, जागरण, जसराना। मोहल्ला प्रेमनगर डाक बंगला से शुक्रवार को बरात अलीगढ़ जा रही थी। दबरई से बरातियों का पीछे कर रहे बाइक सवार दो युवक जसराना तक गए। युवकों ने दो-तीन पत्थर बरातियों पर फेंंके, गाली-गलौज भी की। इससे गुस्साए बरातियों ने युवकों की पिटाई कर दी। पुलिस के आने से पहले युवक मौका पाकर भाग गए। पुलिस ने अपनी गाड़ी के साथ बरातियोंं को एटा बॉर्डर तक छोड़ा।

रसूलपुर क्षेत्र से अलीगढ़ जा रही थी बरात, दबरई से लगे थे पीछे डाक बंगला निवासी आमिर ने बताया कि दबरई के पास बरातियों की बस गुरुवार देर शाम रुकी थी। इस बीच बाइक सवार दोनों युवक नशे की हालत में बस में चढ़ गए। आरोप है कि युवकों ने कुछ बच्चों की पिटाई कर दी। बरातियों ने डांट कर दोनों को नीचे उतार दिया। इसके बाद बरात रवाना हो गई।

बरातियों ने युवकों को पकड़ कर पीटा, पुलिस आने पर हुए फरार बरातियों का पीछा कर रहे युवकों ने शिकोहाबाद में दूल्हे की कार और बस पर पत्थर फेंके। गांव बनबारा के पास भी बस पर भी ईंटें फेंकी। इसके बाद बाराती क्षेत्रीय थाने पर आकर रुक गए और पुलिस को पूरी जानकारी दी।