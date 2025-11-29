Language
    बरात की गाड़ी पर हमला: नशे में धुत युवकों ने जमकर मचाया उत्पात! फिरोजाबाद पुलिस ने सुरक्षित पहुंचाया दूल्हा

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    जसराना में अलीगढ़ जा रही एक बारात पर नशे में धुत युवकों ने पत्थर फेंके और गाली-गलौज की। बरातियों ने युवकों को पीटा, जिसके बाद वे भाग गए। पुलिस ने बारात को एटा बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचाया और युवकों की तलाश कर रही है। यह घटना दबरई के पास शुरू हुई, जहां युवकों ने पहले बस में चढ़कर बच्चों से मारपीट की थी।

    Hero Image

    बरात की गाड़ी।

    संवाद सहयोगी, जागरण, जसराना। मोहल्ला प्रेमनगर डाक बंगला से शुक्रवार को बरात अलीगढ़ जा रही थी। दबरई से बरातियों का पीछे कर रहे बाइक सवार दो युवक जसराना तक गए। युवकों ने दो-तीन पत्थर बरातियों पर फेंंके, गाली-गलौज भी की। इससे गुस्साए बरातियों ने युवकों की पिटाई कर दी। पुलिस के आने से पहले युवक मौका पाकर भाग गए। पुलिस ने अपनी गाड़ी के साथ बरातियोंं को एटा बॉर्डर तक छोड़ा।

    रसूलपुर क्षेत्र से अलीगढ़ जा रही थी बरात, दबरई से लगे थे पीछे

    डाक बंगला निवासी आमिर ने बताया कि दबरई के पास बरातियों की बस गुरुवार देर शाम रुकी थी। इस बीच बाइक सवार दोनों युवक नशे की हालत में बस में चढ़ गए। आरोप है कि युवकों ने कुछ बच्चों की पिटाई कर दी। बरातियों ने डांट कर दोनों को नीचे उतार दिया। इसके बाद बरात रवाना हो गई।

    बरातियों ने युवकों को पकड़ कर पीटा, पुलिस आने पर हुए फरार

    बरातियों का पीछा कर रहे युवकों ने शिकोहाबाद में दूल्हे की कार और बस पर पत्थर फेंके। गांव बनबारा के पास भी बस पर भी ईंटें फेंकी। इसके बाद बाराती क्षेत्रीय थाने पर आकर रुक गए और पुलिस को पूरी जानकारी दी।

    इंस्पेक्टर राजेश पांडे ने बताया कि दो युवकों द्वारा उत्पात मचाने की सूचना मिली थी। टीम भेजकर बारात को एटा बार्डर तक छुड़वा दिया। युवकाें की तलाश की जा रही है।