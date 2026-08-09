फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी बदमाश रामजीत गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। थाना दक्षिण पुलिस ने लूट के मामले में वांछित चल रहे 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

रामजीत निवासी बिजलीघर झील की पुलिया, गली नंबर दो, न्यू रामगढ़ पर महिला पर जानलेवा हमला कर पाजेब लूटने का आरोप है। छह अगस्त की रात करीब एक बजे बरामदे में सो रही महिला पर सिलबट्टे से हमला कर पाजेब लूट ली गई थी। मामले में थाना दक्षिण में मुकदमा दर्ज किया गया था।