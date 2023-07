Chandrayaan-3 की उड़ान, फिरोजाबाद का भी योगदान, लांचिंग टीम में धर्मेंद्र प्रताप यादव, इसरो में दे रहे सेवाएं

Firozabad News In Hindi वर्ष 2011 से इसरो में वरिष्ठ विज्ञानी के पद पर दे रहे हैं सेवाएं। गांव में दिखा खुशी का माहौल स्वजन ने टीवी पर देखे लांचिंग। चंद्रयान-3 काे लेकर वह पिता उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा देश के लिए काम कर रहा है। इससे गौरव की बात और क्या होगी। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को परिवार के साथ टीवी पर देखा।

Chandrayaan-3 की उड़ान में फिरोजाबाद का भी योगदान, लांचिंग टीम में गांव टिकरी के धर्मेंद्र प्रताप यादव

Your browser does not support the audio element.

पुनीत रावत, टूंडला, फिरोजाबाद। चंद्रयान-3 की उड़ान में फिरोजाबाद का भी योगदान है। चंद्रयान की लांचिंग टीम में गांव टिकरी के धर्मेंद्र प्रताप यादव शामिल हैं। वह इसरो में वरिष्ठ विज्ञानी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके स्वजन ने टीवी पर इस ऐतिहासिक पल को देखा। शुक्रवार को गांव में खुशी का माहौल रहा। टीकरी के किसान शंभूदयाल के बड़े बेटे धर्मेंद्र शुरू से ही मेधावी रहे। पंजाब से किया एमटेक फिरोजाबाद के ब्रजराज सिंह इंटर कालेज से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मथुरा के हिंदुस्तान कालेज से बीटेक और एनआइटी जालंधर पंजाब से एमटेक किया था। इसके बाद इसरो में वर्ष 2011 में विज्ञानी के पद पर नियुक्ति पाने में सफल हुए। एनआइटी जालंधर से एमटेक कर रहे उनके छोटे भाई उपेंद्र यादव ने बताया कि बड़े भाई धर्मेंद्र सैटेलाइट ट्रैकिंग टीम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लांचिंग के बाद उन्होंने उपेंद्र से फोन पर बात भी की थी। वह बहुत उत्साहित हैं। सुबह भी उन्होंने पापा और मम्मी से बात की थी। जागरण की टीम दोपहर को टिकरी पहुंची तो पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था। सभी बहुत खुश थे। मां कमला देवी ने कहा कि उनका बेटा देश के लिए काम कर रहा है। इससे गौरव की बात और क्या होगी। धर्मेंद्र अपनी पत्नी और पांच साल की बेटी के साथ बेंगलुरू में रहते हैं। दीपावली पर गांव आए थे। धर्मेंद्र बोले पूरे देश के लिए गौरव की बात धर्मेंद्र ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि चंद्रयान-3 की लांचिंग पूरे देश के लिए गौरव की बात है। तीन साल से सबने इस अभियान के लिए दिनरात काम किया। हम सब उत्साहित हैं। धर्मेंद्र प्रताप सिंह यादव निवासी गांव टीकरी इसरो बैगलूरू में वरिष्ठ वैज्ञानी हैं। उन्होंने एनआईटी जलंधर पंजाब से एमटेक किया है। वह दो भाई हैं। जिसमें सबसे बड़े धर्मेंद्र व छोटे उपेंद्र यादव हैं। उपेंद्र भी एनआईटी जलंधर पंजाब से एमटेक कर रहे हैं। बहन दीपिका यादव की शादी हो चुकी है। पिता शंभूदयाल यादव किसान हैं। मां कमला देवी गृहणी हैं।

Edited By: Abhishek Saxena