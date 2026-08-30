एटा-शिकोहाबाद रोड पर कार हादसा: ओवरटेक के दौरान खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत और चार घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एटा-शिकोहाबाद मार्ग पर खड़ीत पुल के पास शनिवार देर रात आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करते समय कर खाई में जा गिरी। हादसे में टाटा पंच कार सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, कार में सवार पांचों लोग सोरों से अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 11 बजे कार खड़ीत पुल के पास पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में चालक नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगे पोल को तोड़ती हुई गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला और तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान 26 वर्षीय नरेंद्र कुमार निवासी घिरोर, जनपद मैनपुरी की मौत हो गई।