फिरोजाबाद: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में साल्वर गैंग का भंडाफोड़, परीक्षार्थी और साल्वर गिरफ्तार; तीन लाख में हुआ था सौदा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी की गुरुवार को हुई परीक्षा में साल्वर गैंग सक्रिय रहा। लाइनपार पुलिस ने इसका पर्दाफाश करते हुए परीक्षार्थी और साल्वर को एसआर रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से आधार कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड का रजिस्ट्रेशन पत्र, स्कार्पियो कार और 1.53 लाख रुपये बरामद हुए हैं। दोनों को प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया है।

एसआर रिसोर्ट के पास से लाइनपार पुलिस ने पकड़ा

थानाध्यक्ष रमित आर्या ने बताया कि पकड़े गए आरोपिताें में शिवालय और अमन निवासीगण दतावली, मटसेना हैं। शिवालय ने इस परीक्षा में आवेदन किया था। गुरुवार को उसकी परीक्षा, ज्ञान भारती कालेज आफ एजूकेशन शमशाबाद रोड, आगरा में प्रथम पाली में थी। इसमें उसने अपनी जगह साल्वर अमन को बैठाया था। इसके लिए आधार कार्ड में अमन का फिंगर प्रिंट व फोटो अपडेट कराया। साथ ही आवेदन पत्र में अमन की फोटो लगाई थी। इस कार्य के लिए अमन से तीन लाख रुपये में सौदा तय किया हुआ था। इसके लिए कुछ पैसे पहले दे दिए थे। परीक्षा के बाद गुरुवार रात 10 बजे शेष पैसे अमन को दे रहा था। तभी पुलिस ने पकड़ लिया।