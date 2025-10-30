Language
    यूपी के इस जिले में मिलेगी 24 घंटे बिजली, 50 करोड़ की लागत से 9 सब स्टेशनों की होगी क्षमतावृद्धि और ये बड़े काम

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    विद्युत विभाग ने 2025-26 के लिए 50 करोड़ की योजना तैयार की है, जिससे घरों, व्यवसायों और उद्योगों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कार्यदायी संस्था नामित होने के बाद शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है। इससे 2026 में उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिलने की उम्मीद है।  

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान से लेकर औद्योगिक इकाइयों में निर्बाध बिजली दौड़ेगी। सभी उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए विद्युत विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 50 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर ली है। कार्यदायी संस्था नामित होने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। इससे उम्मीद है कि वर्ष 2026 में उपभोक्ता को अधिक बेहतर बिजली मिल सकेगी।

    प्रदेश सरकार जनता को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। पिछले डेढ़ वर्ष से पूरे शहर में वर्षों पुराने जर्जर खंभे और एलटी लाइन बदलने का कार्य कराया गया। इसमें एलटी लाइन के स्थान पर मोटी आर्मर्ड केबल बिछाई गई, जिससे बिजली चोरी के रास्ते पूरी तरह बंद हो सकें।

    मिल रही बेहतर बिजली

    यह कार्य पूरा होने के बाद पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोगों को बेहतर बिजली मिली है। शासन की प्राथमिकता पर विद्युत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजनेस प्लान तैयार किया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नौ विद्युत सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जा रहा है। शहर में चार ककरऊ कोठी, न्यू रामनगर, रसूलपुर और आसफाबाद की क्षमतावृद्धि का कार्य पूरा हो चुका है।

    ग्रामीण क्षेत्र में पांच विद्युत सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है। सभी सबस्टेशनों पर कार्य पूरा होने के बाद ओवरलोडिंग की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। 33 केवी की दो और 11 केवी 14 नई लाइनें तैयार कराई जाएंगी। वहीं 33 केवी की 26 और 11 केवी पुरानी लाइनों की मरम्मत कराई जाएगी। इसके अलावा बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए अन्य कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं।

    यह कार्य हैं प्रस्तावित

    • 1087.00 लाख - नौ विद्युत सबस्टेशनों की क्षमतावृद्धि
    • 383.00 लाख - 33 केवी की सोफीपुर से न्यू रामनगर और लेबर कालोनी के लिए नई लाइनें बनेंगी
    • 412.56 लाख - 33 केवी की 26 लाइनों का सुदृढ़ीकरण कार्य
    • 411.67 लाख - 11 केवी की 14 नई लाइनें बनाने का कार्य
    • 542.43 लाख - 50 11 केवी की लाइनों का सुदृढ़ीकरण कार्य
    • 690.27 लाख - 88 विभिन्न क्षमता के नए ट्रांसफारमर स्थापित कराए जाएंगे
    • 156.00 लाख - सबस्टेशनों पर उपकरणों की सुरक्षा के लिए कार्य
    • 636.00 लाख - विभिन्न क्षमता के ट्रांसफारमरों की सुरक्षा कार्य
    • 27.00 लाख - 33 केवी एक आरएमयू (रिंगमेन यूनिट) आसफाबाद से बिजली आपूर्ति फेल होने पर आसफाबाद से चालू कर दी जाएगी
    • 58.50 लाख - 11 केवी तीन आरएमयू (रिंगमेन यूनिट) आसफाबाद से बिजली आपूर्ति फेल होने पर आसफाबाद से चालू कर दी जाएगी

    फिरोजाबाद विद्युत वितरण जोन की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिजनेस प्लान तैयार कराया गया है। करोड़ की धनराशि से नए ट्रांसफारमर, हाइटेंशन लाइनों सहित अन्य उपकरण स्थापित होने से विद्युत व्यवस्था बड़ा सुधार दिखेगा। - जीवन प्रकाश, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम