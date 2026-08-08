फतेहपुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दरियापुर स्थित एम्स अस्पताल में दवा लेकर बाइक से वापस जा रहे बाइक सवार दो युवक भदोखर थाने के जमालपुर नानकारी के समीप डिवाइडर से बाइक टकराकर करीब दस फीट ऊपर उछलकर सड़क पर सिर के बल जा गिरे। जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई।

फतेहपुर जनपद के हथगाम थाने के मऊपारा निवासी उत्तम सिंह शुक्रवार की सुबह पूरे काशी का पुरवा निवासी अपने साथी रवि यादव के साथ बाइक से इलाज कराने दरियापुर स्थित एम्स अस्पताल आए थे। इलाज के बाद दोपहर तीन बजे दोनों घर लौट रहे थे।