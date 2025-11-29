हाथों की मेहंदी नहीं उतरी... उजड़ गया सुहाग; फतेहपुर में शादी के 6 दिन बाद ही दुल्हन सुधा पर टूटा दुखों का पहाड़
फतेहपुर के गौरी गांव में एक नवविवाहिता सुधा देवी के पति और जेठ की सड़क हादसे में मौत हो गई। सुधा की शादी 24 नवंबर 2025 को हुई थी और छह दिन बाद ही वह विधवा हो गई। दोनों मृतक, अवधेश और विमलेश, अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जमा करने जा रहे थे। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है और शादी की खुशियां गम में बदल गई हैं।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गौरी स्थित घर के बाहर दहाड़ मारकर रो-बिलख रही दुल्हन सुधा देवी के हाथों की मेंहदी भी नहीं उतरी कि उसका सिंदूर उजड़ गया। पारिवारिक बड़े भाई के साथ बीमार पिता के इलाज के लिए पैसा जमा करने जा रहे पति व जेठ के मौत की सूचना मिलते ही सुधा के साथ पूरे परिवार में मातम छा गया।
शादी की खुशिया गम में बदल गई। परिवार में एक साथ दो भाइयों अवधेश व विमलेश की मौत से पड़ोसी व रिश्तेदार भी अपने आंसू नहीं रोक सके। करुण क्रंदन की गूंज से हर किसी के आंसू छलक पड़े। दिवंगत मजदूरी कर जीविकापार्जन करते थे।
सुल्तानपुर घोष थाने के दंदवा गांव में रहने वाले जयपाल रैदास ने 24 नवंबर 2025 को पुत्री सुधा देवी की शादी हथगाम थाने के गौरी निवासी रामऔतार रैदास के दूसरे नंबर के पुत्र विमलेश के साथ किया था। शादी के अभी छह दिन भी नहीं बीते कि शुक्रवार रात पूरे परिवार के लिए काल बनकर सामने आ गया।
हादसे से दिवंगत की मां कुषमा देवी, भाई कमलेश, मिथलेश, सिमलेश व बहन राधा देवी बेहाल रहे। मां कुषमा देवी ने रोते हुए बताया कि 30 नवंबर को बहू सुधा की चौथी जानी थी कि हृदय विदारक हादसा हो गया।
उधर अवधेश रैदास की मौत से पत्नी अनीता देवी, मां सियाकली, भाई अजय, प्रवेश, बहनें कुषमा देवी, प्रियमता, ममता, श्रीमती रो-रोकर बेहाल रहे। उधर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर चालक की खोजबीन की जा रही है। कार, कानपुर की है।
यह भी पढ़ें- फतेहपुर में पहिया फटने से बेकाबू कार ने बाइक सवारों को कुचला, दो भाइयों की मौत
सरिया कटिंग का मिस्त्री था अवधेश
दिवंगत अवधेश रैदास की शादी वर्ष 2017 में अनीता देवी के साथ हुई थी लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। अवधेश सरिया कटिंग का मिस्त्री था। वहीं इसको छोटा चचेरे भाई विमलेश परदेश में मजदूरी करता था। हालांकि वह इस समय क्षेत्र में ही मजदूरी करता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।