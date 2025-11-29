हाथों की मेहंदी नहीं उतरी... उजड़ गया सुहाग; फतेहपुर में शादी के 6 दिन बाद ही दुल्हन सुधा पर टूटा दुखों का पहाड़

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गौरी स्थित घर के बाहर दहाड़ मारकर रो-बिलख रही दुल्हन सुधा देवी के हाथों की मेंहदी भी नहीं उतरी कि उसका सिंदूर उजड़ गया। पारिवारिक बड़े भाई के साथ बीमार पिता के इलाज के लिए पैसा जमा करने जा रहे पति व जेठ के मौत की सूचना मिलते ही सुधा के साथ पूरे परिवार में मातम छा गया।

शादी की खुशिया गम में बदल गई। परिवार में एक साथ दो भाइयों अवधेश व विमलेश की मौत से पड़ोसी व रिश्तेदार भी अपने आंसू नहीं रोक सके। करुण क्रंदन की गूंज से हर किसी के आंसू छलक पड़े। दिवंगत मजदूरी कर जीविकापार्जन करते थे।

सुल्तानपुर घोष थाने के दंदवा गांव में रहने वाले जयपाल रैदास ने 24 नवंबर 2025 को पुत्री सुधा देवी की शादी हथगाम थाने के गौरी निवासी रामऔतार रैदास के दूसरे नंबर के पुत्र विमलेश के साथ किया था। शादी के अभी छह दिन भी नहीं बीते कि शुक्रवार रात पूरे परिवार के लिए काल बनकर सामने आ गया।

हादसे से दिवंगत की मां कुषमा देवी, भाई कमलेश, मिथलेश, सिमलेश व बहन राधा देवी बेहाल रहे। मां कुषमा देवी ने रोते हुए बताया कि 30 नवंबर को बहू सुधा की चौथी जानी थी कि हृदय विदारक हादसा हो गया।