बार‍िश के बाद आसमान छू रहे सब्‍ज‍ियों के दामों ने टमाटर के रेट 200 से 250 क‍िलो तक पहुंचा द‍िये। ज‍िसके बाद यूपी सह‍ित देश के कई ह‍िस्‍सों में टमाटर की चोरी और लूट शुरु हो गई। चोरों ने कहीं पूरा खेत साफ कर द‍िया तो कहीं लुटेरों ने चार क‍िलो टमाटर लूटा। फतेहपुर में चोर टमाटर के साथ दस-दस क‍िलो अदरक और म‍िर्च भी चोरी कर ले गए।

Tomato Theft In UP: यूपी के फतेहपुर में टमाटर के साथ अदरक और म‍िर्च भी चोरी

Your browser does not support the audio element.

औंग (फतेहपुर), संवाद सूत्र। Tomato Theft In UP बाजार में सब्जियों का भाव आसमान छू रहा है। इसमें टमाटर के भाव ने आग ही लगा रखी है। औंग बाजार में खुली सब्जी आढ़त से टमाटर, मिर्च व अदरक चोरी का मामला सामने आया है। आढ़ती ने पुलिस को चोरी की घटना की तहरीर दी है। पुलिस ने टमाटर चोरी के मामले में पांच संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। कस्बे के नईम खान व राम ने साझे में बाजार में आढ़त खोल रखी है। आढ़त में सब्जी रखने के लिए चारों ओर से बांस की फंटी लगा घेरा बना रखा है। गुरुवार की शाम आढ़ती ने 25 किलो टमाटर व दस-दस किलो मिर्च व अदरक आढ़त में रख बांस के टट्टर को रस्सी से बांध कर घर चले गए। रात में चोरों ने टट्टर की रस्सी खोलकर टमाटर, अदरक व मिर्च चोरी कर ले गए। बुधवार सुबह बाजार लगने से पहले जब आढ़ती आढ़त पहुंचे तो खोला तो अंदर रखे टमाटर, मिर्च व अदरक चोरी जा चुका था। दोनों आढ़ती थाने पहुंचे और पुलिस को चोरी की घटना की तहरीर दी। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है। पांच संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अदरख व मिर्च के दामों उछाल औंग के बाजार में आढ़त से टमाटर, मिर्च व अदरक चोरी की घटना की जानकारी पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है। बुधवार को औंग की बाजार में टमाटर 180 रुपये, मिर्च 150 व अदरक 160 रुपये किलो बिकी। उधर सब्जी चोरी की घटना के बाद अब अन्य आढ़ती भी सतर्क हो गए हैं। देर शाम तक बाजार में जिनके पास भी टमाटर बचा वह उसे सुरक्षित करने में लगे रहे।

Edited By: Prabhapunj Mishra