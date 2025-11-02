श्रीजगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखने पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य और बेबीरानी मौर्य, सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के रामगंज पक्का तालाब में बनाए जा रहे श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर सुबह पहर से सनातनियों का जमघट लगा हुआ है। पूरे इलाके को भगवाध्वज से पाट दिया गया है। लाउडस्पीकरों से वैदिक मंत्रों की ऋचाओं की गूंज से आसपास के इलाके में धार्मिक बयार बह रही है।

सुबह 11:30 बजे तुलसीपीठाधीश्वर पद्मभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का विमान पहुंचा। इसी के साथ ही प्रदेश सरकार की मंत्री बेबीरानी मौर्य भी सड़क मार्ग से आयोजन स्थल पहुंच चुकी हैं। एकदिन पूर्व ही जगन्नाथधाम पुरी के प्रधान दैतापति भवानीदास जी महाराज पहुंच चुके हैं। अन्य तमाम गणमान्यों का आना शुरू हो गया है।

मंदिर के पूजन स्थल पर अतिथियों को पहुंचाने के बाद पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मंदिर के संस्थापक समाजसेवी संतोष तिवारी और भिटौरा ब्लाक प्रमुख आगंतुकों की अगवानी करके आयोजन स्थल पहुंचाने का काम सहयोगियों के संग करते हुए दिखाई दिए। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।