श्रीराम भद्राचार्य आज आएंगे फतेहपुर, जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करेंगे

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के रामगंज पक्का तालाब के हनुमान मंदिर परिसर में बनने जा रहे जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन रविवार की सुबह नौ बजे से 11 बजे के मध्य होगा। जिस समय 108 आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य जी के हाथों मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसी समय शहर की तीन लाख की आबादी में हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा होगी। भूमि पूजन स्थल पर दस हजार की क्षमता वाला विशाल पंडाल सजकर तैयार हो गया है। भीड़ व वीआइपी को देखते हुए दो नवंबर को नौ घंटे के लिए लखनऊ रोड व भिटौरा रोड में वाहनों को रोक दिया जाएगा।

भूमि पूजन के लिए आमंत्रित संतों का आना शुरू हो गया है। शनिवार को जगन्नाथ धाम पुरी के प्रधान दैतापति श्री भवानीदास जी महराज ने कार्यक्रम स्थल में पहुंच कर पूरी व्यवस्था देखी। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ते के साथ लोकनिर्माण विभाग ने हेलीपैड बनवाया है। भिटौरा बाईपास व लखनऊ बाईपास के निकट बड़ी पार्किंग भी बनाई गयी है, ताकि बाहरी जनपदों व दूर गांवों से आने वाले भक्तों के वाहन वहीं खड़े किए जा सके।

यातायात प्रभारी लालजी सविता ने बताया रविवार की तड़के से रात 11 बजे तक भिटौरा व लखनऊ रोड की ओर से जाने वाले भारी वाहनों को बक्सर गंगा पुल होकर निकाला जाएगा। आयोजक मंडल के संतोष तिवारी व ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी ने कहा कि पुष्पवर्षा के लिए हेलीकाप्टर बुक कर दिया गया है।