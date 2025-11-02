Language
    श्रीराम भद्राचार्य आज आएंगे फतेहपुर, जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करेंगे

    By Govind Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:38 AM (IST)

    फतेहपुर में रामगंज पक्का तालाब के हनुमान मंदिर परिसर में जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य द्वारा किया जाएगा। 108 आचार्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार होगा और शहर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कार्यक्रम में कई वीआईपी और संत शामिल होंगे, जिसके चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के रामगंज पक्का तालाब के हनुमान मंदिर परिसर में बनने जा रहे जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन रविवार की सुबह नौ बजे से 11 बजे के मध्य होगा। जिस समय 108 आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य जी के हाथों मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी।

    उसी समय शहर की तीन लाख की आबादी में हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा होगी। भूमि पूजन स्थल पर दस हजार की क्षमता वाला विशाल पंडाल सजकर तैयार हो गया है। भीड़ व वीआइपी को देखते हुए दो नवंबर को नौ घंटे के लिए लखनऊ रोड व भिटौरा रोड में वाहनों को रोक दिया जाएगा।

    भूमि पूजन के लिए आमंत्रित संतों का आना शुरू हो गया है। शनिवार को जगन्नाथ धाम पुरी के प्रधान दैतापति श्री भवानीदास जी महराज ने कार्यक्रम स्थल में पहुंच कर पूरी व्यवस्था देखी। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ते के साथ लोकनिर्माण विभाग ने हेलीपैड बनवाया है। भिटौरा बाईपास व लखनऊ बाईपास के निकट बड़ी पार्किंग भी बनाई गयी है, ताकि बाहरी जनपदों व दूर गांवों से आने वाले भक्तों के वाहन वहीं खड़े किए जा सके।

    यातायात प्रभारी लालजी सविता ने बताया रविवार की तड़के से रात 11 बजे तक भिटौरा व लखनऊ रोड की ओर से जाने वाले भारी वाहनों को बक्सर गंगा पुल होकर निकाला जाएगा। आयोजक मंडल के संतोष तिवारी व ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी ने कहा कि पुष्पवर्षा के लिए हेलीकाप्टर बुक कर दिया गया है।

    बताया कि मंत्री बेबीरानी मौर्य, दिनेश प्रताप सिंह समेत कई वीआइपी कार्यक्रम में आ रहे है। इसके अलावा संतों में त्यागी जी महराज, यज्ञ सम्राट योगेश्चर महराज, चित्रकूट से आचार्य रामचंद्रदास, रायबरेली से देवेंद्रानंद गिरि, पनकी धाम कानपुर के कृष्ण दास जी महराज समेत कई संत आ रहे हैं।