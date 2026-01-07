Language
    सपा नेता हाजी रजा पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, 5.15 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क

    By Vinod Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    सपा नेता, हाजी रजा व शेषपुर उनवां में हाजी रजा के बेनामी संपत्ति को कुर्क करते अफसर व पुलिस बल

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गैंगस्टर के आरोपित सपा नेता हाजी रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सदर कोतवाली में 2022 में दर्ज हुए गैंगस्टर के मुकदमे में अब तक उनके नाम वाली संपत्तियां ही कुर्क हो रही थीं, अब प्रशासन ने बेनामी संपत्तियों का चिन्हींकरण कर कुर्क करना प्रारंभ कर दिया।

    मंगलवार को डीएम रविंद्र सिंह के आदेश पर राजस्व व पुलिस अफसरों ने पांच स्थानों में मौजूद खेत और अहमदपुर स्थित प्लाट को कुर्क कर बोर्ड लगा लिया। सर्किल रेट के आधार पर कुर्क जमीनों की कीमत 5.15 करोड़ है, लेकिन शहरी जमीनें होने के नाते बाजारू मूल्य 30 करोड़ से अधिक आंका जा रहा है।

    गैंगस्टर के दर्ज मुकदमे में धारा 14 (1) में प्रदत्त अधिकार के तहत यह कुर्की की गयी है। गैंगस्टर के आरोपित के खिलाफ प्रशासन पिछले चार साल से जांच कर संपत्तियां खोज रहा है। इसके लिए राजस्व, इनकम टैक्स, एआरटीओ व उद्योग विभाग से आंकड़े भी जुटाए गए हैं।

    चिन्हींकरण में यह पाया गया कि उक्त संपत्तियां हाजी रजा ने ही अपने नौकरों व दोस्तों के नाम बनाई थी। कुर्क की संपत्ति में अयाज उर्फ राहत पुत्र मोबिन के नाम 237 वर्ग मीटर (करीब तीन बिस्वा) का प्लाट पीरनपुर में गाटा संख्या 437 में कुर्क किया है।

    नौकर उमेश पुत्र स्व. विश्वनाथ निवासी खेलदार के नाम अहमदपुर में गाटा नंबर 436 में करीब एक बीघे, चौधराना निवारी राकेश पासवान पुत्र शिवनंदन के नाम नासिरपुर स्थिति गाटा संख्या 31 व 32 में 1 बीघा, 6 बिस्वा व अजगंवा स्थिति गाटा नंबर 766,767 व 768/1 में से 4 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है।

    इसी तरह कुलदीप पुत्र मनोज निवासी आबूनगर के नाम शेखपुर उनवां स्थिति गाटा नंबर 219 में 1 बीघे 5 बिस्वा, अजगंवा स्थिति गाटा नंबर 1063/1, 1064/2, 1085/2 नौ बीघे व चकबिसौली स्थिति गाटा नंबर 118 में से 2 बीघे 9 बिस्वा जमीन कुर्क की गयी है।

    एडिशन एसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस गैंगस्टर के मुकदमे में नामी व बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर रही है, जैसे जैसे संपत्तियां मिल रही हैं कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। उधर सपा नेता हाजी रजा का कहना है कि प्रशासन ने उनपर 24 मुकदमें बता रहा है, जबकि 20 मुकदमो में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है।

