विदाई के दौरान दुल्हन को कार में लेकर भाग निकला दूल्हे का ड्राइवर, नजारा देख उड़ गए घरवालों के होश
विदाई समारोह के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब दूल्हे का ड्राइवर दुल्हन को कार में लेकर भाग गया। इस घटना से दुल्हन के परिवार में हड़कंप मच गया और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पुलिस को सूचित कर दिया गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। घटना के पीछे का मकसद अभी अज्ञात है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जाफरगंज थाने के एक गांव में रविवार को आई बारात में दूल्हे की कार चला रहे नशे में धुत चालक को बारातियों ने पीट दिया। खुन्नस में सुबह विदाई के समय चालक दुल्हन को कार में बिठाकर तेज रफ्तार में भाग गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की तो कार चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे अफरातफरी मच गई। इस पर जानती पक्ष के युवकों ने बाइक से कार चालक का पीछा कर एक किमी दूर घेरकर पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। हालांकि दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली है।
बिंदकी कोतवाली के एक गांव से रविवार को जाफरगंज थाने के एक गांव बारात आई थी। वर पक्ष ने पड़ोसी गांव से दूल्हे के लिए किराए पर कार की थी। दूल्हे की कार का चालक अगवानी के समय नशे में धुत हो गया। चालक दूल्हे को लेकर द्वारचार के लिए पहुंचा तो अजीब हरकतें की।
इस दौरान जनातीयों ने चालक को समझाया और दुबारा इस तरह की हरकत न करने के लिए चेताते हुए तमाचा जड दिया। सोमवार को विदाई के समय फिर कार चालक फिर नशे में हो गया। विदाई के लिए कार लेकर चलने को बारातियों ने कहा तो वह भिड़ गया। मामला उत्तेजक हुआ तो लोगों ने शांत कराया।
इसके बाद दुल्हन को विदाई के लिए कार में बिठा दिया गया। इसी बीच मौका पाकर कार चालक दुल्हन सहित कार लेकर भाग निकला। मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की तो चालक कार चढ़ाने का प्रयास किया।
इस पर जानती पक्ष के युवकों ने कार का बाइक से पीछा किया और करीब एक किमी दूर कार को रोक लिया। इसके बाद भीड़ ने चालक की पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची दोनों पक्षों को थाने लाई। थाना प्रभारी धनंजय सरोज ने बताया कि कार चालक से बारातियों ने मारपीट की थी। दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया है।
