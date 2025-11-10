Language
    यूपी के इस जिले के 300 गांवों को बड़ी राहत, 62 किमी के इन 56 संपर्क मार्गों के निर्माण की मिली मंजूरी

    By Vinay Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    फतेहपुर जिले में 62 किलोमीटर के 56 जर्जर संपर्क मार्गों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 10.08 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इन मार्गों के सुधरने से 300 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी, जिससे उनका खेतों और बाजारों तक का सफर आसान हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू करेगा।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। यूपी के फतेहपुर जिले के जर्जर चल रहे 56 संपर्क मार्गों का कायाकल्प किए जाने को लेकर शासन ने धन आवंटित कर दिया है। अब स्थानीय लोगों के चकाचक मार्ग मिल सकेगा। हिचकोले भरे गड्ढायुक्त मार्ग से लोगों को निजात मिल सकेगी। निर्मित हो रहे मार्गों पर लोग फर्राटा भर सकेंगे और समय तथा ईंधन की बर्बादी रुक सकेगी।

    जिले के लोक निर्माण विभाग द्वारा विधायकों की रायशुमारी के बाद चिंहित किए गए मार्गों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। जिनमें 56 मार्गों के दोबारा निर्माण की मंजूरी मिली है। शासन ने 62 किमी के संपर्क मार्गों के लिए 10 करोड़ 8 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

     

     

    ये होगा निर्माण कार्य

    इनमें गंचौली डुंडरा नामामऊ मार्ग के आबादी भाग में सीसी मार्ग का कार्य, गहरुखेड़ा डाडा अमौली गंगौली मार्ग के आबादी भाग में सीसी कार्य, न्योरी, लहुरी सरांय चिल्ली मार्ग, पधारा मयारामखेड़ा बसौनापुर मार्ग के किशनीखेड़ा आबादी भाग में सीसी कार्य, बंथरा, कोठा बखरिया गोहरारी मार्ग, बहराइच बांदा मार्ग से घघौरा, रम्मा का डेरा से जगन्नाथ का डेरा, ललौली मुत्ताैर से पुई का डेरा वाया कल्लू भगत मजरे करैहा मार्ग, आजमपुर गढ़वा से भगौनापुर मार्ग से बकरनपुर मोड़ तक, एसएम रोड से भुलभुलियापुर, कापिल से खैराबाद, खजुहा अमौली मार्ग से ऊधवपुर, चांदपुर लहुरीमऊ से जारा, छिवली -कोड़िया, जजमोइया से कोठा बखरिया, जहानाबाद खजुहरिहा से नरैनी हैं।

     

     

    ये भी संपर्क मार्ग चयनित

    इसी तरह जहानाबाद गढ़ी से चटिहा, जहानाबाद गढ़ी से परसादपुर, जहानाबाद से नारायणपुर, जीटी रोड से बड़ाखेड़ा-उत्तम नगर, जेएसीजेजे मार्ग से मंसूरपुर, नोनारा गढ़ी से कपिलमई मार्ग, पिपरापुर से भवानी सिंह का पुरवा, पीजीबी मार्ग से मोहिद्दीनपुर हैं। अमिलिहापाल से आराजीपाल, कसरांव से बेहटा, छिवलहा मवइया- करमोन से मिर्जापुर मार्ग, पीपीबी मार्ग से गंधर्पी, अजमतपुर हिम्मतपुर वाया दरियाबाद संपर्क मार्ग चयनित हैं।

     

     

    इन गांवों के मार्गों को भी शामिल किया गया

    जीटी रोड से देवमई वाया सौनाखेड़ा, झाड़ीरामपुर मार्ग, डीघ से ईशापुर, दरवेशाबाद से कोरइयां वाया गोकुलपुर तक, बिंदकी-सौंह, अलियाबाद, कुंभरवा, मुजवा का डेरा से बड़ा बगहा, रेवाड़ी से महमतपुर दंदवा, विजयीपुर से मटिहा, मीरपुर मार्ग, रतनपुर-कबरा, महिमापुर- सुरतपुर, घरवासीपुर, भदौहां, थरियांव असोथर मार्ग से गेंडुरी, बड़नपुर सरांयअभैया, भिटौरा मार्ग से अलादातपुर, सातों धरमपुर से बलइपुर, जीटी रोड से नारायणपुर, जोनिहां मार्ग से कटका, काकाबेरी, मोहनखेड़ा से भरसवां मार्गों को शामिल किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एके शील ने बताया कि 56 संपर्क मार्गों का निर्माण टेंडर प्रक्रिया के बाद कराया जाएगा।

