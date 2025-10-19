फतेहपुर पटाखा बाजार में आग लगने से 65 दुकानें जलकर राख, विस्फोट से कई झुलसे
फतेहपुर के एक पटाखा बाजार में रविवार दोपहर आग लगने से 65 दुकानें जलकर राख हो गईं। धमाकों और धुएं से इलाके में दहशत फैल गई, भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। दमकल की देरी के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल हुई। झुलसे हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया है, और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के महात्मा गांधी परास्नातक महाविद्यालय के प्रांगण में लगी पटाखा बाजार में रविवार दोपहर साढ़े बारह बजे आग लग गई। धमाका के साथ आग एक से दूसरे दुकान में बढ़ती गई और देखते ही देखते मैदान में लगी सभी 65 आतिशबाजी की दुकानें जलकर राख हो कई। धमाका व धुंआ से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
कई दुकानदार व ग्राहक विस्फोट से झुलस गये। अरे बचाओ, अरे बचाओं की आवाज लगाते हुए लोग भागे और इस भगदड़ में कई लोग चोटहिल हो गये। मौके पर खड़ी फायर बिग्रेड की गाड़ी के दगा दे जाने से आग पर नियंत्रण करने में देर हो गई और तकरीबन दस पांच करोड़ की आतिशबाजी जलकर राख हो गई।
पांच सौ मीटर की दूरी पर फायरब्रिग्रेड का आफिस है लेकिन दमकल पहुंचने में आधा घंटे का समय लग गया। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी राहत कार्य में लगे हुए है। झुलसे लोगों को एंबुलेस से जिला अस्पताल भेजा गया है।
पटाखा बाजार की आग लगने की सूचना पर शहर की भीड़ पहुंच जाने से हालात बेकाबू हो गये और पुलिस को लाठियां भांज कर लोगों को खदेडना पडा। एडीएम अविनाश पांडेय ने बताया की हादसे में सभी दुकानें जलकर राख हो गई। अभी तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं है।
