फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान के सामने बिफरी महिलाएं, सभी को साड़ी व मिठाई न मिलने पर हंगामा, मंच पर खराब साड़ी बता फेंकी
फतेहपुर में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में साड़ी और मिठाई कम पड़ने पर हंगामा हो गया। पशुधन मंत्री कृष्णा पासवान की मौजूदगी में करीब 80 महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पाने से नाराज महिलाओं ने मंच पर साड़ियां फेंक दीं।
HighLights
फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान के कार्यक्रम में हंगामा।
60 वर्ष से अधिक महिलाओं को साड़ी-मिठाई कम पड़ी।
नाराज महिलाओं ने मंच पर साड़ियां फेंककर विरोध किया।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्रेक्षागृह में बुधवार को 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आधार कार्ड दिखाकर निशुल्क यात्रा योजना से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृष्णा पासवान रहीं। इसमें डीएम और सीडीओ भी मौजूद रहे।
परिवहन विभाग ने 500 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक को एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा देने की कार्ययोजना बनाई थी। हालांकि कार्यक्रम में जिलेभर से करीब 800 महिलाओं को बुला लिया गया।
वितरण के दौरान साड़ी और मिठाई कम पड़ गई। इसके बाद एआरएम ने 180 साड़ियां दोबारा मंगाईं, लेकिन इसके बावजूद करीब 80 महिलाओं को साड़ी और मिठाई नहीं मिल सकी। इससे नाराज महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं ने साड़ी को खराब बताते हुए मंच पर फेंक दिया। हंगामे के बाद महिलाएं अपने-अपने घर लौट गईं।
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